Circuit commentée « Comprendre l’arbre », Préfecture de l’Aube, Troyes

Informations pratiques

Circuit commentée « Comprendre l’arbre » 19 et 20 septembre Préfecture de l’Aube Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Circuit dans le parc de la préfecture à la découverte du patrimoine arboré qui accompagne le patrimoine architectural et historique.

Préfecture de l’Aube 2 rue Pierre-Labonde, 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est 03 25 42 35 00 http://www.aube.gouv.fr Le bâtiment qui abrite les services de la préfecture de l’Aube fut construit dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, en remplacement de l’ancienne abbaye Notre-Dame-aux-Nonnains, par un architecte parisien, Louis de La Brière, de 1778 à 1781.

Circuit dans le parc de la préfecture à la découverte du patrimoine arboré qui accompagne le patrimoine architectural et historique.

© Joël Gilbert