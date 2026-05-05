Circuit de découverte du patrimoine rural de Marcilly-Ogny, ses Hameaux et ses lieux dits, Mairie de Marcilly-Ogny, Rennes

Circuit de découverte du patrimoine rural de Marcilly-Ogny, ses Hameaux et ses lieux dits 27 et 28 juin Mairie de Marcilly-Ogny Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Un plan du circuit sera donné aux visiteurs – place de la Mairie – le samedi 27 juin et dimanche 28 juin de 14h à 18h.

Chaque point important sera marqué par des photos et des explications :

Le moulin de Moulin Genot (Vous découvrirez les meules et l’engrenage de cet ancien moulin à farine daté de 1762, et profitez d’explications sur son fonctionnement)

Colombier du presbytère (Marcilly)

Linteau tailleur de pierre (Marcilly)

Eglise St Germain 13ème et 14ème siècle (Marcilly)

Moulin à huile (Collonges)

Chateau (Ogny)

Eglise St Guillaume 18ème siècle (Ogny)

Colombier (Ogny)

La pouillure (Lacroix)

Mairie de Marcilly-Ogny place de la Mairie Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

Plan avec étapes à suivre, à chaque point, des pancartes explicatives circuit

Bernadette Roidot