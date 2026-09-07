Circuit de randonnée terrestre, Parc de Beauregard, Saint-Genis-Laval

Informations pratiques

Circuit de randonnée terrestre 19 et 20 septembre Parc de Beauregard Rhône

Parcours téléchargeable sur le site internet de la Ville de Saint-Genis-Laval. En autonomie, durée : 4h30, 13km

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T00:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:59:00+02:00

Parcours randonnée en autonomie dans la Ville, élaboré par Jean-Paul Clément, membre de la section randonnée de l’Amicale laïque de Saint-Genis-Laval. De Beauregard, au Fort de Côte Lorette, en passant par le ruisseau de la Mouche, découvrez la ville sous un autre oeil avec des explications historiques des lieux remarquables par le créateur de ce parcours.

Parc de Beauregard Avenue de Beauregard, 69230 Saint-Genis-Laval, France Saint-Genis-Laval 69230 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes https://www.saintgenislaval.fr/actualites-agenda/journees-europeennes-du-patrimoine-2026

Parcours randonnée en autonomie dans la Ville, élaboré par Jean-Paul Clément, membre de la section randonnée de l’Amicale laïque de Saint-Genis-Laval. De Beauregard, au Fort de Côte Lorette, en par…

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