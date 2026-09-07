Exposition « Les Enfants de la Résistance », Fort de Côte Lorette, Saint-Genis-Laval

Informations pratiques

Exposition « Les Enfants de la Résistance » 19 et 20 septembre Fort de Côte Lorette Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Au fort de Côte Lorette, lieu marqué par l’histoire de la Seconde Guerre mondiale, découvrez l’exposition « Les Enfants de la Résistance », issue de la bande dessinée publiée aux éditions Le Lombard. À travers le parcours de trois jeunes amis pendant l’Occupation, plongez dans le quotidien des enfants de l’époque et découvrez leur engagement au sein de la Résistance. Une exposition ludique et accessible, idéale pour les familles et les jeunes visiteurs.

Fort de Côte Lorette 18 rue de la Croix-Rouge, 69230 Saint-Genis-Laval Saint-Genis-Laval 69230 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Au fort de Côte Lorette, lieu marqué par l’histoire de la Seconde Guerre mondiale, découvrez l’exposition « Les Enfants de la Résistance », issue de la bande dessinée publiée aux éditions Le Lombard.…

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