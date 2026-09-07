Exposition photographique de Yanis Ourabah, Médiathèque B612 de Saint-Genis-Laval, Saint-Genis-Laval

Informations pratiques

Exposition photographique de Yanis Ourabah Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque B612 de Saint-Genis-Laval Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Photographe saint-genois, Yanis Ourabah sublime l’architecture et le patrimoine à travers le mouvement de danseurs.

Médiathèque B612 de Saint-Genis-Laval 49 avenue Clemenceau 69230 Saint-Genis-Laval Saint-Genis-Laval 69230 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Photographe saint-genois, Yanis Ourabah sublime l’architecture et le patrimoine à travers le mouvement de danseurs.

©Ville de Saint-Genis-Laval