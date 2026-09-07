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Découverte du Parc zoologique de Lyon, Parc zoologique de Lyon Parc de la Tête d’or, Saint-Genis-Laval

samedi 19 septembre 2026 · Parc zoologique de Lyon Parc de la Tête d'or · Saint-Genis-Laval

Découverte du Parc zoologique de Lyon, Parc zoologique de Lyon Parc de la Tête d’or, Saint-Genis-Laval

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Parc zoologique de Lyon Parc de la Tête d'or
Adresse
avenue des belges 69006 Lyon
Ville
69230 Saint-Genis-Laval
Département
Rhône
Tarif
Gratuit - Limité à 15 personnes - A partir de 6 ans

Découverte du Parc zoologique de Lyon 19 et 20 septembre Parc zoologique de Lyon Parc de la Tête d’or Rhône

Gratuit – Limité à 15 personnes – A partir de 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Ne ratez pas cette occasion de découvrir autrement les pensionnaires du Parc zoologique. Un rendez-vous incontournable !
De la Plaine africaine aux Forêts d’Asie, en passant par les enclos des primates, loutres et même les bassins des tortues, laissez-vous guider pour explorer chaque recoin du parc.

Parc zoologique de Lyon Parc de la Tête d’or avenue des belges 69006 Lyon Saint-Genis-Laval 69230 Les Brotteaux Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://inscriptions.lyon.fr/inscriptionSimple/InscriptionSimple/jsp/site/Portal.jsp?page=appointment&view=getAppointmentFormFirstStep&id_form=804 »}]
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©Bertrand Perret

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