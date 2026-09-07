Découverte du Parc zoologique de Lyon, Parc zoologique de Lyon Parc de la Tête d’or, Saint-Genis-Laval

Informations pratiques

Découverte du Parc zoologique de Lyon 19 et 20 septembre Parc zoologique de Lyon Parc de la Tête d’or Rhône

Gratuit – Limité à 15 personnes – A partir de 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Ne ratez pas cette occasion de découvrir autrement les pensionnaires du Parc zoologique. Un rendez-vous incontournable !

De la Plaine africaine aux Forêts d’Asie, en passant par les enclos des primates, loutres et même les bassins des tortues, laissez-vous guider pour explorer chaque recoin du parc.

Parc zoologique de Lyon Parc de la Tête d’or avenue des belges 69006 Lyon Saint-Genis-Laval 69230 Les Brotteaux Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://inscriptions.lyon.fr/inscriptionSimple/InscriptionSimple/jsp/site/Portal.jsp?page=appointment&view=getAppointmentFormFirstStep&id_form=804 »}]

Ne ratez pas cette occasion de découvrir autrement les pensionnaires du Parc zoologique. Un rendez-vous incontournable !

©Bertrand Perret