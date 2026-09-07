Exposition du papier peint panoramique Pignet, Pavillon Pignet, Saint-Genis-Laval
samedi 19 septembre 2026 · Pavillon Pignet · Saint-Genis-Laval
Informations pratiques
Exposition du papier peint panoramique Pignet 19 et 20 septembre Pavillon Pignet Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Venez découvrir ce lieu méconnu abritant un papier peint panoramique du « Chemin de fer de Saint-Etienne à Lyon ».
Ce dernier date de 1840 et est attribué à la manufacture Pignet.
Pavillon Pignet 116 avenue Georges Clémenceau, Saint-Genis-Laval, 69230 Saint-Genis-Laval 69230 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes Pavillon de 16 m², ancienne dépendance de la maison d’Auguste Pignet, est protégé par les Bâtiments de France, qui interdisent sa démolition depuis la découverte sur ses murs d’un papier peint à valeur historique.
Il s’agit d’un papier peint panoramique, représentant le chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon.
Ce dernier date de 1840 et est attribué à la manufacture Pignet, une entreprise autrefois saint-genoise.
© Ville de Saint-Genis-Laval Bus C10, 88 : Saint-Genis Mairie
Venez découvrir ce lieu méconnu abritant un papier peint panoramique du « Chemin de fer de Saint-Etienne à Lyon ».
© Ville de Saint-Genis-Laval
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