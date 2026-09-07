Rallye de la Mémoire sur la Seconde Guerre mondiale, Fort de Côte Lorette, Saint-Genis-Laval

Informations pratiques

Rallye de la Mémoire sur la Seconde Guerre mondiale Samedi 19 septembre, 14h30 Fort de Côte Lorette Rhône

Durée : environ 1h30 – A partir de 11 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Venez explorer ce lieu chargé d’histoire à travers un rallye dans le parc sur le thème du massacre du Fort de Côte Lorette et la Seconde Guerre mondiale.

Fort de Côte Lorette 18 rue de la Croix-Rouge, 69230 Saint-Genis-Laval Saint-Genis-Laval 69230 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://demarches-saint-genis-laval.toodego.com/culture/journees-europeennes-du-patrimoine-2026-3/?cancelurl=https%3A//saint-genis-laval.toodego.com/page-journees-du-patrimoine-sgl/ »}]

Venez explorer ce lieu chargé d’histoire à travers un rallye dans le parc sur le thème du massacre du Fort de Côte Lorette et la Seconde Guerre mondiale.

©Ville de Saint-Genis-Laval