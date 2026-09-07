Rallye de la Mémoire sur la Seconde Guerre mondiale, Fort de Côte Lorette, Saint-Genis-Laval
samedi 19 septembre 2026 · Fort de Côte Lorette · Saint-Genis-Laval
Informations pratiques
Rallye de la Mémoire sur la Seconde Guerre mondiale Samedi 19 septembre, 14h30 Fort de Côte Lorette Rhône
Durée : environ 1h30 – A partir de 11 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Venez explorer ce lieu chargé d’histoire à travers un rallye dans le parc sur le thème du massacre du Fort de Côte Lorette et la Seconde Guerre mondiale.
Fort de Côte Lorette 18 rue de la Croix-Rouge, 69230 Saint-Genis-Laval Saint-Genis-Laval 69230 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://demarches-saint-genis-laval.toodego.com/culture/journees-europeennes-du-patrimoine-2026-3/?cancelurl=https%3A//saint-genis-laval.toodego.com/page-journees-du-patrimoine-sgl/ »}]
Venez explorer ce lieu chargé d’histoire à travers un rallye dans le parc sur le thème du massacre du Fort de Côte Lorette et la Seconde Guerre mondiale.
©Ville de Saint-Genis-Laval
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