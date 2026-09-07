UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Genis-Laval

Visite du lavoir de la Platte, Le Lavoir de la Platte, Saint-Genis-Laval

samedi 19 septembre 2026 · Le Lavoir de la Platte · Saint-Genis-Laval

Visite du lavoir de la Platte, Le Lavoir de la Platte, Saint-Genis-Laval

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Le Lavoir de la Platte
Adresse
13 bis avenue de Beauregard, Saint-Genis-Laval, 69230
Ville
69230 Saint-Genis-Laval
Département
Rhône

Visite du lavoir de la Platte 19 et 20 septembre Le Lavoir de la Platte Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Venez visiter l’ancien bassin d’irrigation du domaine de Beauregard devenu lavoir public du début du XIXe siècle.

Le Lavoir de la Platte 13 bis avenue de Beauregard, Saint-Genis-Laval, 69230 Saint-Genis-Laval 69230 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes Ancien bassin d’irrigation du domaine de Beauregard aménagé en lavoir public. Bus 10, 88 : Saint-Genis – Centre
Venez visiter l’ancien bassin d’irrigation du domaine de Beauregard devenu lavoir public du début du XIXe siècle.

©Ville de Saint-Genis-Laval

À voir aussi à Saint-Genis-Laval (Rhône)