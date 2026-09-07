Le Montet : parcours historique immersif, Centre des Archives des Frères Maristes, Saint-Genis-Laval

Informations pratiques

Le Montet : parcours historique immersif Samedi 19 septembre, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Centre des Archives des Frères Maristes Rhône

Le parcours commenté (1 heure) se fait sur réservation par mail en indiquant l’horaire souhaité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Découvrez l’histoire du Montet à travers un parcours scénarisé au cœur du domaine mariste.

Élèves et bénévoles incarneront plusieurs personnages historiques du site lors de différentes stations immersives mêlant des photographies anciennes, une présentation de l’Arquebuse historique et découverte musicale des grandes orgues de la chapelle.

Centre des Archives des Frères Maristes 9 Rue Francisque Darcieux, 69230 Saint-Genis-Laval Saint-Genis-Laval 69230 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « archmarfrance@maristes.fr »}] Bus 88 et C10

Arrêt Saint Genis Mairie

5 min de marche pour accéder à l’arrêt de bus

Découvrez l’histoire du Montet à travers un parcours scénarisé au cœur du domaine mariste.

© Ville de Saint-Genis-Laval