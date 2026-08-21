Circuit découverte des croix d’Izieux, Place Jean Jaurès Saint-Chamond, Saint-Chamond
dimanche 20 septembre 2026 · Place Jean Jaurès Saint-Chamond · Saint-Chamond
Informations pratiques
Circuit découverte des croix d’Izieux Dimanche 20 septembre, 14h30 Place Jean Jaurès Saint-Chamond Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Partez à la découverte d’un circuit d’une heure et demie, à partir de la place Jean-Jaurès à Izieux (Croix de mission) et plongez dans l’exploration de croix oubliées ou méconnues.
Place Jean Jaurès Saint-Chamond Place Jean Jaurès 42400 Saint-Chamond Saint-Chamond 42400 Izieux Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Partez à la découverte d’un circuit d’une heure et demie, à partir de la place Jean-Jaurès à Izieux (Croix de mission) et plongez dans l’exploration de croix oubliées ou méconnues.
Amis du Vieux Saint-Chamond
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