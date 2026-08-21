Circuit découverte des croix d’Izieux, Place Jean Jaurès Saint-Chamond, Saint-Chamond

Informations pratiques

Circuit découverte des croix d’Izieux Dimanche 20 septembre, 14h30 Place Jean Jaurès Saint-Chamond Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Partez à la découverte d’un circuit d’une heure et demie, à partir de la place Jean-Jaurès à Izieux (Croix de mission) et plongez dans l’exploration de croix oubliées ou méconnues.

Place Jean Jaurès Saint-Chamond Place Jean Jaurès 42400 Saint-Chamond Saint-Chamond 42400 Izieux Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Partez à la découverte d’un circuit d’une heure et demie, à partir de la place Jean-Jaurès à Izieux (Croix de mission) et plongez dans l’exploration de croix oubliées ou méconnues.

Amis du Vieux Saint-Chamond