UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Chamond

Visite guidée de l’Hôtel Dugas de la Boissonny, Hôtel Dugas de la Boissonny, Saint-Chamond

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel Dugas de la Boissonny · Saint-Chamond

Visite guidée de l’Hôtel Dugas de la Boissonny, Hôtel Dugas de la Boissonny, Saint-Chamond

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel Dugas de la Boissonny
Adresse
14 rue de la République 42400 Saint-Chamond
Ville
42400 Saint-Chamond
Département
Loire
Tarif
Tarif 1 euro , gratuit pour les enfants jusqu' à 15 ans, Visite toute les heures, limitée à 20 personnes par visite d’où réservation préalable au 06 25 67 45 84

Visite guidée de l’Hôtel Dugas de la Boissonny 19 et 20 septembre Hôtel Dugas de la Boissonny Loire

Tarif 1 euro , gratuit pour les enfants jusqu’ à 15 ans, Visite toute les heures, limitée à 20 personnes par visite d’où réservation préalable au 06 25 67 45 84

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée des principales pièces de l’hôtel partuculier du XVIIe et XVIIIe siècles et du jardin ainsi que des communs

Hôtel Dugas de la Boissonny 14 rue de la République 42400 Saint-Chamond Saint-Chamond 42400 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 06 25 67 45 84 Hôtel de notable
Visite guidée des principales pièces de l’hôtel particulier du XVIIe et XVIIIe siècles et du jardin ainsi que des communs

Hôtel Dugas de la Boissonny

À voir aussi à Saint-Chamond (Loire)