Visite guidée de l’Hôtel Dugas de la Boissonny, Hôtel Dugas de la Boissonny, Saint-Chamond

Informations pratiques

Visite guidée de l’Hôtel Dugas de la Boissonny 19 et 20 septembre Hôtel Dugas de la Boissonny Loire

Tarif 1 euro , gratuit pour les enfants jusqu’ à 15 ans, Visite toute les heures, limitée à 20 personnes par visite d’où réservation préalable au 06 25 67 45 84

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée des principales pièces de l’hôtel partuculier du XVIIe et XVIIIe siècles et du jardin ainsi que des communs

Hôtel Dugas de la Boissonny 14 rue de la République 42400 Saint-Chamond Saint-Chamond 42400 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 06 25 67 45 84 Hôtel de notable

Visite guidée des principales pièces de l’hôtel particulier du XVIIe et XVIIIe siècles et du jardin ainsi que des communs

Hôtel Dugas de la Boissonny