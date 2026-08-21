Visitez les coulisses de l’ARENA, Arena Saint-Etienne Métropole, Saint-Chamond

Informations pratiques

Visitez les coulisses de l’ARENA 19 et 20 septembre Arena Saint-Etienne Métropole Loire

Places limitées à 15 pers./visite. Réservation obligatoire avant le vendredi 18 septembre : 04 77 31 04 41

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Venez découvrir le plus grand complexe sportif indoor de la région stéphanoise. Vous commencerez votre visite par le hall d’accueil, passerez par les salons VIP et la terrasse extérieure, puis poursuivrez la découverte de cet édifice emblématique avec les espaces habituellement inaccessibles au public : vestiaires, espace balnéo, salles de musculations et terrain d’entrainement des joueurs du SCABB.

Avec Saint-Etienne Métropole et le SCABB

Arena Saint-Etienne Métropole 1 rue Andrée Jeantet 42400 Saint Chamond Saint-Chamond 42400 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 77 31 04 41 »}]

Venez découvrir le plus grand complexe sportif indoor de la région stéphanoise. Vous commencerez votre visite par le hall d’accueil, passerez par les salons VIP et la terrasse extérieure, puis la de …

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