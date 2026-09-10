Circuit Découverte des Médailles Connectées, Aniche, Aniche

Informations pratiques

Circuit Découverte des Médailles Connectées Samedi 19 septembre, 09h00 Aniche Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

1. Les médailles connectées du patrimoine : Le patrimoine d’Aniche en autonomie

Découvrez le patrimoine anichois à votre rythme et en toute liberté ! Grâce à un parcours d’interprétation innovant, flaschez les QR codes présents sur les médailles connectées installées sur nos sites emblématiques. À chaque étape, accédez directement depuis votre smartphone à des contenus, des anecdotes, des photos d’archives et repères chronologiques. Une expérience numérique inédite pour révéler les secrets de notre ville au fil d’une déambulation libre.

Format : Parcours libre en autonomie

Matériel nécessaire : Un smartphone avec accès internet

2. Le carnet des petits explorateurs (6-12 ans)

Avis aux jeunes aventuriers ! Muni de son carnet de jeu inédit, votre enfant devient le héros d’une grande quête patrimoniale. En observant les façades, en lisant les contenus et en répondant aux questions, il découvrira l’histoire d’Aniche tout en s’amusant. Une façon ludique et interactive d’éveiller la curiosité des 6-12 ans au patrimoine local !

Public : Enfants de 6 à 12 ans (accompagnés d’un adulte)

Pratique : Carnet à retirer sur place au chalet d’accueil

Aniche Place Jean Jaurès Aniche 59580 Gerland Nord Hauts-de-France 00607286219 https://www.aniche.fr/ Rendez-vous sur la place Jaurès, place centrale de la Ville. Parking gratuit à proximité (Aneca, Place Charles de Gaulle, Gambetta)

1. Les médailles connectées du patrimoine : Le patrimoine d’Aniche en autonomie

© Service Communication Aniche