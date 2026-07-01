Circuit découverte du Chemin des Dames Oulches-la-Vallée-Foulon
jeudi 16 juillet 2026 · Oulches-la-Vallée-Foulon
Informations pratiques
Oulches-la-Vallée-Foulon
Circuit découverte du Chemin des Dames
RD 18 Oulches-la-Vallée-Foulon Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-08-27 15:30:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Une visite tout public sur les lieux mêmes des combats de la Première Guerre sur le Chemin des Dames…
Tous les jeudis de l’été, la Caverne du Dragon propose de découvrir les lieux emblématiques du Chemin des Dames. Ces sorties guidées et familiales présentent de manière détaillée certains épisodes du conflit et mettent l’accent sur la topographie des lieux, et vous permettront de découvrir les traces de tranchées sur le plateau de Californie, le cimetière de Craonnelle et les vestiges du vieux Craonne..…
RV à 14h au Centre d’Accueil du Visiteur · Caverne du Dragon pour le départ de la visite ! (durée 1h30 / déplacement en véhicule personnel) .
RD 18 Oulches-la-Vallée-Foulon 02160 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 25 14 18 caverne@aisne.fr
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English :
A visit for the general public to the battlefields of the First World War on the Chemin des Dames…
L’événement Circuit découverte du Chemin des Dames Oulches-la-Vallée-Foulon a été mis à jour le 2026-07-07 par OT du Pays de Laon
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