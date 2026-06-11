Randonnée nocturne sur le Chemin des Dames Oulches-la-Vallée-Foulon vendredi 31 juillet 2026.

Oulches-la-Vallée-Foulon

Randonnée nocturne sur le Chemin des Dames

RD 18 Oulches-la-Vallée-Foulon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 21:00:00

fin : 2026-07-31 22:30:00

Date(s) :

2026-07-31

Arpenter le Chemin des Dames de nuit !

Redécouvrez le Chemin des Dames à la tombée du jour… Suivez notre guide sur les vestiges du champ de bataille, lieu où des milliers de soldats de tous les camps se sont battus entre 1914 et 1918…

RV au Centre d’Accueil du Visiteur · Caverne du Dragon à 21h pour le départ de la rando ! (durée 1h30 se munir d’une lampe torche, de chaussures fermées et de vêtements couvrant les extrémités) .

RD 18 Oulches-la-Vallée-Foulon 02160 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 25 14 18 caverne@aisne.fr

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English :

Walk the Chemin des Dames by night!

L’événement Randonnée nocturne sur le Chemin des Dames Oulches-la-Vallée-Foulon a été mis à jour le 2026-06-11 par OT du Pays de Laon