Projection cinéma au Centre d’Accueil du Visiteur du Chemin des Dames Oulches-la-Vallée-Foulon samedi 8 août 2026.

Oulches-la-Vallée-Foulon

Projection cinéma au Centre d’Accueil du Visiteur du Chemin des Dames

RD 18 CD Oulches-la-Vallée-Foulon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 20:30:00

fin : 2026-08-08 00:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Du ciné en plein air sur le Chemin des Dames !

Une soirée projection autour du film Cheval de guerre , long-métrage réalisé par Steven Spielberg en 2012 contant l’amitié entre un jeune homme et l’animal qu’il a dressé durant la Première Guerre…

RV aux abords du Centre d’Accueil du Visiteur du Chemin des Dames · Caverne du Dragon à partir de 20h30 pour la restauration (début du film à 22h durée -2h food-truck sur place couvertures et transats autorisés)… .

RD 18 CD Oulches-la-Vallée-Foulon 02160 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 25 14 18 caverne@aisne.fr

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English :

Open-air cinema on the Chemin des Dames!

L’événement Projection cinéma au Centre d’Accueil du Visiteur du Chemin des Dames Oulches-la-Vallée-Foulon a été mis à jour le 2026-06-11 par OT du Pays de Laon