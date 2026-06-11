Projection cinéma au Centre d’Accueil du Visiteur du Chemin des Dames Oulches-la-Vallée-Foulon
Projection cinéma au Centre d’Accueil du Visiteur du Chemin des Dames Oulches-la-Vallée-Foulon samedi 8 août 2026.
Oulches-la-Vallée-Foulon
Projection cinéma au Centre d’Accueil du Visiteur du Chemin des Dames
RD 18 CD Oulches-la-Vallée-Foulon Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:30:00
fin : 2026-08-08 00:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Du ciné en plein air sur le Chemin des Dames !
Une soirée projection autour du film Cheval de guerre , long-métrage réalisé par Steven Spielberg en 2012 contant l’amitié entre un jeune homme et l’animal qu’il a dressé durant la Première Guerre…
RV aux abords du Centre d’Accueil du Visiteur du Chemin des Dames · Caverne du Dragon à partir de 20h30 pour la restauration (début du film à 22h durée -2h food-truck sur place couvertures et transats autorisés)… .
RD 18 CD Oulches-la-Vallée-Foulon 02160 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 25 14 18 caverne@aisne.fr
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English :
Open-air cinema on the Chemin des Dames!
L’événement Projection cinéma au Centre d’Accueil du Visiteur du Chemin des Dames Oulches-la-Vallée-Foulon a été mis à jour le 2026-06-11 par OT du Pays de Laon