Circuit découverte du Parlement européen à Strasbourg: un week-end spécial autour de l’architecture et de la littérature, Parlement européen – Bâtiment Louise Weiss, Strasbourg

Informations pratiques

Circuit découverte du Parlement européen à Strasbourg: un week-end spécial autour de l’architecture et de la littérature 19 et 20 septembre Parlement européen – Bâtiment Louise Weiss Bas-Rhin

Une pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité ou passeport) est requise pour entrer au Parlement européen.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, le Parlement européen ouvrira une nouvelle fois ses portes au public, les 19 et 20 septembre 2026 ! Cette année, le Parlement européen va proposer un focus sur l’architecture de l’iconique bâtiment Louise Weiss. Le Parlement européen accueillera également aux mêmes dates, au sein de l’hémicycle, le prestigieux festival de littérature « Bibliothèques idéales ».

Découvrez notre institution, cœur de la démocratie européenne, qui représente 448 millions de citoyens européens et joue un rôle essentiel dans le processus décisionnel de l’UE. Profitez de cette occasion pour vous immerger dans la culture européenne, participez à des débats avec des écrivains et rencontrez des auteurs de renom.

Prenez part à une visite dans l’hémicycle – la Chambre des citoyens – où d’importants débats et votes historiques ont eu lieu et suivez l’évolution de la construction de ses bâtiments au fil du temps. Nous vous invitons à découvrir le fonctionnement du Parlement européen avec nos guides multimédias disponibles dans les 24 langues officielles de l’Union européenne. (Re)Découvrez le Parlamentarium Simone Veil, une expérience immersive et interactive, pour saisir le processus d’élaboration de la législation européenne et le rôle des députés européens.

Le Parlement européen offrira cette année de nombreuses activités culturelles additionnelles sur son circuit visiteurs. En complément de l’exposition d’art contemporain « Courants d’Europe», d’autres activités temporaires seront programmées : en partenariat avec Fanabriques, association alsacienne pour petits et grands fans de briques Lego, une mosaïque collaborative sera construite au sein du circuit visiteurs et des ateliers de construction pour jeune public seront proposés. Des visites guidées exceptionnelles autour de l’histoire et l’architecture du bâtiment Louise Weiss seront proposées en français, anglais et allemand. Vous pourrez discuter avec les professionnels en charge de la gestion des bâtiments du Parlement européen et également rencontrer l’un des architectes du célèbre bâtiment Louise Weiss !

Lien de réservation pour les visites guidées :

https://my.weezevent.com/visite-guidee-histoire-architecture-du-parlement-europeen

Des chefs d’État de pays de l’UE et d’ailleurs, comme le Dalaï Lama et le pape François, ont déjà foulé les couloirs du Parlement européen. Vous aussi, suivez leurs traces et explorez cette institution unique pendant les Journées européennes du patrimoine !

Parlement européen – Bâtiment Louise Weiss 1 allée du printemps, 67070 Strasbourg Strasbourg 67070 Wacken Bas-Rhin Grand Est http://www.europarl.europa.eu/strasbourg/ https://www.facebook.com/epstrasbourg;https://twitter.com/PEStrasbourg;https://futureu.europa.eu/?locale=en Construit en 1999 et conçu par l’agence « Architecture-Studio », le bâtiment Louise-Weiss a été achevé en prévision des élargissements de l’Union européenne de 1995 et 2004. Il peut accueillir jusqu’à 1 000 parlementaires européens.

La salle plénière est le lieu où se tiennent les principales sessions mensuelles des membres du Parlement européen. Auparavant, le Parlement européen partageait les installations du Conseil de l’Europe et utilisait la salle plénière du Palais de l’Europe, inaugurée en 1977.

Les architectes du bâtiment ont basé la structure sur des formes clés : un arc, un dôme et une tour entourant une agora elliptique. Pour ses concepteurs, cette architecture formalise « des systèmes de relations ouvertes […] à l’image de la démocratie comme unité et composé, aujourd’hui et demain. »

La tour, faite de verre et de grès, mesure 60m de haut. Le sommet semble inachevé et symbolise le projet européen en construction. La longue arche du bâtiment suit les rives de l’Ill et du canal de la Marne au Rhin. Il abrite des espaces de travail, des studios pour les médias et des espaces de détente. Un dôme monumental abrite la plus grande salle plénière et de débat d’Europe, où les membres du Parlement européen se réunissent pour discuter et débattre sur les défis contemporains majeurs. Ce vaste complexe s’ouvre sur l’extérieur le long d’une immense façade de verre de 13 000 m², représentant la transparence démocratique de l’Union européenne.

Le Parlement européen peut être visité gratuitement toute l’année, en 24 langues. Tram E : arrêt « Parlement européen ». Lignes de bus 6, 30 et 72 : arrêt « Droits de l’Homme » (à 10 minutes à pied du Parlement). Batorama débarcadère « Parlement européen »

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, le Parlement européen ouvrira une nouvelle fois ses portes au public, les 19 et 20 septembre 2025 ! Cette année, le Parlement européen va un sur …

© Parlement européen