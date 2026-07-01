Circuit découverte du quartier de Neudorf et de son patrimoine ancien, place du marché Neudorf, 67100 Strasbourg, Strasbourg

Informations pratiques

Circuit découverte du quartier de Neudorf et de son patrimoine ancien 19 et 20 septembre place du marché Neudorf, 67100 Strasbourg Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

À travers un circuit-découverte, partez à la rencontre du patrimoine ancien de Neudorf. Ce parcours, conçu et animé par l’association des Résidents et Amis de Neudorf (ARAN), vous invite à explorer l’histoire du quartier au fil de ses rues, bâtiments et lieux de mémoire.

Deux formules sont proposées : une découverte à vélo le samedi, pour un itinéraire plus large, et une version pédestre le dimanche.

place du marché Neudorf, 67100 Strasbourg place du marché Neudorf, 67100 Strasbourg Strasbourg 67100 Neudorf Collectivité européenne d’Alsace Grand Est

À travers un circuit-découverte, partez à la rencontre du patrimoine ancien de Neudorf. Ce parcours, conçu et animé par l’association des Résidents et Amis de Neudorf (ARAN), vous invite à explorer …

©aran, La Poste, route du polygone 1913, collection D.Schreiber