Circuit des 3 monuments, Église Saint-Etienne, Brie-Comte-Robert

Informations pratiques

Circuit des 3 monuments 19 et 20 septembre Église Saint-Etienne Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Une visite complète..

Optez pour une découverte approfondie des trois monuments phares de Brie-Comte-Robert.

L’église marque le point de départ d’un parcours historique et architectural, véritable voyage à travers les siècles et les styles.

Vous aurez l’occasion de déambuler dans la cité pour admirer son tracé médiéval.

Accompagné(e) d’un bénévole passionné de l’association les Amis du Vieux Château de Brie-Comte-Robert, vous assisterez à une visite commentée de trois édifices classés Monuments Historiques, tous situés au coeur du centre-ville .

L’église Saint-Étienne

Le château médiéval de Brie-Comte-Robert

L’hôtel-Dieu.

Cette rencontre sera l’occasion d’échanger sur l’histoire de ces sites et de découvrir comment l’association oeuvre par ses recherches scientifiques et ses chantiers de restauration, à la mise en valeur constante de ce patrimoine exceptionnel.

Informations pratiques :

Départs : samedi 19 septembre à 15h, dimanche 20 septembre à 14h et 15h30.

Durée de 3h30.

Rendez-vous : sur le parvis de l’église Saint-Étienne (77170 Brie-Comte-Robert).

Église Saint-Etienne 31 Rue de la Madeleine, 77170 Brie-Comte-Robert, France Brie-Comte-Robert 77170 Seine-et-Marne Île-de-France 0164050374 https://eglisedebrie.fr L’église Saint-Étienne est édifiée dès la fin du XIIe siècle jusqu’à la Renaissance, à côté de l’église primitive, sur l’emplacement du cimetière du haut Moyen-Âge. Toujours en activité, elle sert aujourd’hui d’église catholique paroissiale.

Circuit commenté

©ADVC