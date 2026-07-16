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Circuit : des docks au Chai à vin, cap à l’ouest, Palais des sports Kindarena, Rouen

samedi 19 septembre 2026 · Palais des sports Kindarena · Rouen

Circuit : des docks au Chai à vin, cap à l’ouest, Palais des sports Kindarena, Rouen

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Palais des sports Kindarena
Adresse
40 rue de Lillebonne, 76000 Rouen
Ville
76000 Rouen
Département
Seine-Maritime
Tarif
Durée 1h30, 30 pers. max, RDV au bas de l'escalier du Kindarena.

Circuit : des docks au Chai à vin, cap à l’ouest Samedi 19 septembre, 10h30, 15h30 Palais des sports Kindarena Seine-Maritime

Durée 1h30, 30 pers. max, RDV au bas de l’escalier du Kindarena.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Des industries du 19e siècle aux réhabilitations contemporaines, suivez l’évolution de ce quartier marqué par l’histoire du port. En passant par les docks et les bords de Seine, cette visite vous conduira jusqu’aux abords du Chai à vin, dont le futur est en cours d’écriture.

Palais des sports Kindarena 40 rue de Lillebonne, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie http://www.kindarena.fr/ [{« type »: « link », « value »: « http://my.weezevent.com/des-docks-au-chai-a-vin-cap-a-louest »}] Entrée administrative, rue Micheline Ostermeyer
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©AAubry_Métropole Rouen Normandie

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