Circuit : des docks au Chai à vin, cap à l’ouest, Palais des sports Kindarena, Rouen
samedi 19 septembre 2026 · Palais des sports Kindarena · Rouen
Informations pratiques
Circuit : des docks au Chai à vin, cap à l’ouest Samedi 19 septembre, 10h30, 15h30 Palais des sports Kindarena Seine-Maritime
Durée 1h30, 30 pers. max, RDV au bas de l’escalier du Kindarena.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Des industries du 19e siècle aux réhabilitations contemporaines, suivez l’évolution de ce quartier marqué par l’histoire du port. En passant par les docks et les bords de Seine, cette visite vous conduira jusqu’aux abords du Chai à vin, dont le futur est en cours d’écriture.
Palais des sports Kindarena 40 rue de Lillebonne, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie http://www.kindarena.fr/ [{« type »: « link », « value »: « http://my.weezevent.com/des-docks-au-chai-a-vin-cap-a-louest »}] Entrée administrative, rue Micheline Ostermeyer
Des industries du 19e siècle aux réhabilitations contemporaines, suivez l’évolution de ce quartier marqué par l’histoire du port. En passant par les docks et les bords de Seine, cette visite vous du…
©AAubry_Métropole Rouen Normandie
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