Circuit des métiers du transport et de la logistique, ZONE MAGRET ROMANET LIMOGES, Limoges

Informations pratiques

Circuit des métiers du transport et de la logistique Mardi 22 septembre, 09h30, 13h30 ZONE MAGRET ROMANET LIMOGES Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-22T09:30:00+02:00 – 2026-09-22T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-22T13:30:00+02:00 – 2026-09-22T16:30:00+02:00

Le secteur du transport et de la logistique offre une grande diversité de métiers, accessibles à différents niveaux de qualification, ainsi que de nombreuses perspectives d’évolution professionnelle. Ce secteur recrute régulièrement et propose des opportunités variées dans le transport de marchandises, la gestion des flux, la maintenance, l’exploitation ou encore la conduite.

La matinée débutera par la visite d’une entreprise de transport implantée à Limoges. Cette immersion permettra de découvrir l’organisation d’une activité de transport, les différents métiers qui la composent, les compétences recherchées ainsi que les évolutions du secteur. Les échanges avec les professionnels offriront un aperçu concret de leur quotidien, de leurs parcours et des possibilités de formation et de recrutement.

Le circuit se poursuivra l’après-midi par la visite du centre ECF de Rilhac-Rancon, afin de mettre en lumière les formations professionnelles.

ZONE MAGRET ROMANET LIMOGES 87 avenue Président John Kennedy Limoges 87036 Magré Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « f.martin@mlr87.fr »}]

Venez découvrir une filière en constante évolution.