Circuit des Remparts d’Angoulême – Rallye des Légendes, Château de Barbezieux, Barbezieux-Saint-Hilaire

Informations pratiques

Circuit des Remparts d’Angoulême – Rallye des Légendes Samedi 19 septembre, 10h00 Château de Barbezieux Charente

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

L’association Circuit des Remparts d’Angoulême organise le « Rallye des Légendes », qui réunira une soixantaine de voitures anciennes datant de 1920 à 1959.

Les véhicules seront exposés le samedi 19 septembre 2026, de 10h à 11h30, sur la place du Château à Barbezieux.

Château de Barbezieux Place de Verdun, 16300 Barbezieux-Saint-Hilaire Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 78 94 81 http://www.cdc4b.com Perché sur un éperon rocheux, le château de Barbezieux est un monument emblématique, chargé d’histoire. Fondé au XIe siècle, il a été reconstruit suite à la guerre de Cent Ans, sous l’impulsion de Marguerite de La Rochefoucauld. Démoli en grande partie au XIXe siècle, subsistent aujourd’hui le châtelet et les anciennes écuries, reconverties en théâtre. Ce dernier fait l’objet de travaux de restauration et de réhabilitation d’envergure qui s’achèveront en 2015, pour donner naissance à un nouvel équipement moderne et performant.

L’association CIRCUIT DES REMPARTS D’ANGOULÊMES organise le « RALLYE DES LÉGENDES », regroupant une soixantaine de voitures de 1920 à 1959.

©Circuit des Remparts d’Angoulême