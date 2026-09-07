La Ligne de partage des eaux, LE CLUB, Barbezieux-Saint-Hilaire
vendredi 11 septembre 2026 · LE CLUB · Barbezieux-Saint-Hilaire
Informations pratiques
La Ligne de partage des eaux Vendredi 11 septembre, 20h00 LE CLUB Charente
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T20:00:00+02:00 – 2026-09-11T21:48:00+02:00
Fin : 2026-09-11T20:00:00+02:00 – 2026-09-11T21:48:00+02:00
— Début avec un court documentaire —
La Charente est un fleuve calme, idéal pour la navigation de plaisance. Le fleuve joue aussi un rôle important dans le commerce des spiritueux, notamment à Jarnac, où son humidité favorise le vieillissement des eaux-de-vie.
— Suivi de « La Ligne de partage des eaux » —
La ligne de partage des eaux correspond au bassin versant de la Loire. L’eau y relie les territoires, les paysages et les activités humaines, montrant que tous les habitants partagent une même ressource et sont interdépendants.
La séance se terminera par un moment de discussion et un verre de l’amitié.
LE CLUB 32 boulevard Chanzy, Barbezieux-Saint-Hilaire Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Barbezieux Charente Nouvelle-Aquitaine https://www.leclub-barbezieux.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0308#showmovie?id=1H46M »}]
Cinépatrimoine – La Ligne de partage des eaux s’inscrit dans le périmètre du bassin versant de la Loire, de la source de la Vienne sur le plateau de Millevaches jusqu’à l’estuaire. Le bassin versan… Le Club La Ligne de partage des eaux
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