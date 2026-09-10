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Circuit du petit train, Hôtel Anne de Pisseleu, Étampes

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel Anne de Pisseleu · Étampes

Circuit du petit train, Hôtel Anne de Pisseleu, Étampes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel Anne de Pisseleu
Adresse
9 Pl. de l'Hôtel de ville, 91150 Étampes, France
Ville
91150 Étampes
Département
Essonne
Tarif
Nombre de places limité

Circuit du petit train 19 et 20 septembre Hôtel Anne de Pisseleu Essonne

Nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir le patrimoine architectural de la ville d’Étampes, du centre-ville jusqu’au quartier Saint-Martin, en petit train.
Profitez d’un commentaire audio ou en direct pour observer les richesses patrimoniales et historique d’Étampes.

Hôtel Anne de Pisseleu 9 Pl. de l’Hôtel de ville, 91150 Étampes, France Étampes 91150 Essonne Île-de-France
Circuit en petit train

©Mairie d’Étampes

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