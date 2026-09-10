Circuit du petit train, Hôtel Anne de Pisseleu, Étampes

Informations pratiques

Circuit du petit train 19 et 20 septembre Hôtel Anne de Pisseleu Essonne

Nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir le patrimoine architectural de la ville d’Étampes, du centre-ville jusqu’au quartier Saint-Martin, en petit train.

Profitez d’un commentaire audio ou en direct pour observer les richesses patrimoniales et historique d’Étampes.

Hôtel Anne de Pisseleu 9 Pl. de l’Hôtel de ville, 91150 Étampes, France Étampes 91150 Essonne Île-de-France

Circuit en petit train

©Mairie d’Étampes