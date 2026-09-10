AGENDA · Étampes
Circuit du petit train, Hôtel Anne de Pisseleu, Étampes
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel Anne de Pisseleu · Étampes
Informations pratiques
Circuit du petit train 19 et 20 septembre Hôtel Anne de Pisseleu Essonne
Nombre de places limité
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Venez découvrir le patrimoine architectural de la ville d’Étampes, du centre-ville jusqu’au quartier Saint-Martin, en petit train.
Profitez d’un commentaire audio ou en direct pour observer les richesses patrimoniales et historique d’Étampes.
Hôtel Anne de Pisseleu 9 Pl. de l’Hôtel de ville, 91150 Étampes, France Étampes 91150 Essonne Île-de-France
Circuit en petit train
©Mairie d’Étampes
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