Inauguration restauration Hôtel Diane-de-Poitiers, Bibliothèque intercommunale – Hôtel Diane-de-Poitiers, Étampes
vendredi 18 septembre 2026 · Bibliothèque intercommunale - Hôtel Diane-de-Poitiers · Étampes
Informations pratiques
Inauguration restauration Hôtel Diane-de-Poitiers Vendredi 18 septembre, 18h30 Bibliothèque intercommunale – Hôtel Diane-de-Poitiers Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00
Venez contempler cet hôtel particulier de la Renaissance dont les façades ont fait l’objet d’une restauration.
Profitez-en pour découvrir une exposition photographique avec un concert de répertoire Renaissance te Baroque par un ensemble de cuivre.
Bibliothèque intercommunale – Hôtel Diane-de-Poitiers 4 Rue Sainte-Croix, 91150 Étampes, France Étampes 91150 Essonne Île-de-France 0164940565 https://bibliotheques.caese.fr/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100077165275570;https://www.instagram.com/bibliotheques.caese/;https://www.youtube.com/channel/UCfaPnD6k5l4Jm8EaKn7Ip6Q L’accès à la bibliothèque Diane-de-Poitiers est libre et gratuit.
Inauguration
©caese
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