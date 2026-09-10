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L’atelier de la vigne – Ses maitres et leurs élèves, Hôtel Anne de Pisseleu, Étampes

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel Anne de Pisseleu · Étampes

L’atelier de la vigne – Ses maitres et leurs élèves, Hôtel Anne de Pisseleu, Étampes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel Anne de Pisseleu
Adresse
9 Pl. de l'Hôtel de ville, 91150 Étampes, France
Ville
91150 Étampes
Département
Essonne

L’atelier de la vigne – Ses maitres et leurs élèves 19 et 20 septembre Hôtel Anne de Pisseleu Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez les œuvres des élèves et des maîtres de l’Atelier de la Vigne d’Étampes, un atelier emblématique qui perpétue une tradition d’enseignement et de pratique artistique, reflet de la créativité et de la diversité des talents qui s’y épanouissent.

Hôtel Anne de Pisseleu 9 Pl. de l’Hôtel de ville, 91150 Étampes, France Étampes 91150 Essonne Île-de-France
Exposition des élèves et des maîtres de l’Atelier de la Vigne d’Étampes

©Christoff Debusschère

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