L’atelier de la vigne – Ses maitres et leurs élèves, Hôtel Anne de Pisseleu, Étampes
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel Anne de Pisseleu · Étampes
Informations pratiques
L’atelier de la vigne – Ses maitres et leurs élèves 19 et 20 septembre Hôtel Anne de Pisseleu Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découvrez les œuvres des élèves et des maîtres de l’Atelier de la Vigne d’Étampes, un atelier emblématique qui perpétue une tradition d’enseignement et de pratique artistique, reflet de la créativité et de la diversité des talents qui s’y épanouissent.
Hôtel Anne de Pisseleu 9 Pl. de l’Hôtel de ville, 91150 Étampes, France Étampes 91150 Essonne Île-de-France
Exposition des élèves et des maîtres de l’Atelier de la Vigne d’Étampes
©Christoff Debusschère
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