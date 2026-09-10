L’atelier de la vigne – Ses maitres et leurs élèves, Hôtel Anne de Pisseleu, Étampes

Informations pratiques

L’atelier de la vigne – Ses maitres et leurs élèves 19 et 20 septembre Hôtel Anne de Pisseleu Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez les œuvres des élèves et des maîtres de l’Atelier de la Vigne d’Étampes, un atelier emblématique qui perpétue une tradition d’enseignement et de pratique artistique, reflet de la créativité et de la diversité des talents qui s’y épanouissent.

Hôtel Anne de Pisseleu 9 Pl. de l’Hôtel de ville, 91150 Étampes, France Étampes 91150 Essonne Île-de-France

Exposition des élèves et des maîtres de l’Atelier de la Vigne d’Étampes

©Christoff Debusschère