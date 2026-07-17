Circuit : en voiture avec « La Guêpe » !, Archives départementales de Tarn-et-Garonne, Montauban

Informations pratiques

Circuit : en voiture avec « La Guêpe » ! Dimanche 20 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00 Archives départementales de Tarn-et-Garonne Tarn-et-Garonne

Gratuit. Réservation obligatoire. Limité à 7 places par balade. Durée : 25 min. (ouverture des réservation le 25 août 2026).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

Partez en balade à bord d’un véhicule légendaire et découvrez l’histoire pittoresque de son premier propriétaire.

Embarquez pour un court circuit dans Montauban à bord de « La Guêpe », un autocar Citroën Rosalie qui assura, de 1938 à 1972, la liaison entre Laguépie et Montauban pour le compte des Transports Granier.

Pendant le trajet, un conférencier vous racontera l’histoire savoureuse de ce petit autocar et de son premier propriétaire et chauffeur, Raymond Granier, érudit local et lecteur assidu des Archives départementales.

Le véhicule sera également présenté en continu de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h sur le stand de l’association Rétro Véhicule du Rouergue.

Archives départementales de Tarn-et-Garonne 14 avenue du 10e Dragons, 82000 Montauban Montauban 82000 Villebourbon Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 03 46 18 https://www.archives82.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 03 46 18 »}, {« type »: « email », « value »: « actionculturelle_archives@tarnetgaronne.fr »}] Les archives départementales sont installées depuis 1902 dans une ancienne école normale construite entre 1875 et 1877 à l’initiative du conseil général. Le caractère rectiligne de l’édifice est égayé par une alternance de lits de pierres et briques, inversés d’un niveau à l’autre.

Une partie des locaux (aile occidentale) est cependant réservée de 1905 à 1927 au service des enfants assistés, puis, jusqu’en 1978, au dispensaire antituberculeux. À la fin des années 1950, une vague de travaux modernise les archives en y installant des structures autoporteuses et des rayonnages métalliques. En 1978, les archives investissent la dernière aile du bâtiment, après le départ du dispensaire.

Les Archives départementales de Tarn-et-Garonne ont pour missions de collecter, classer, conserver et communiquer des documents physiques et numériques publics et privés, pour sauvegarder et alimenter la mémoire collective du département. Plus de dix siècles d’histoire des Tarn-et-Garonnais est conservée dans nos bâtiments soit environ treize kilomètres linéaires de documents. Ce patrimoine remarquable, qui pourra nourrir vos recherches historiques, généalogiques ou administratives, est consultable en salle de lecture et partiellement en ligne sur archives82.fr

Partez en balade dans un véhicule légendaire et découvrez l’histoire pittoresque de son premier propriétaire !

© Hugues Chaussin