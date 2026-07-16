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Circuit « Figures historiques », Château des Capponi, Combronde

samedi 19 septembre 2026 · Château des Capponi · Combronde

Circuit « Figures historiques », Château des Capponi, Combronde

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château des Capponi
Adresse
6 rue de l'hôtel de Ville 63460 Combronde
Ville
63460 Combronde
Département
Puy-de-Dôme

Circuit « Figures historiques » 19 et 20 septembre Château des Capponi Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez le circuit « Figures historiques » imaginé par les élèves de CE2-CM1-CM2 de Combronde !

Plongez dans les récits captivants du général Taillardat, de Georges Guynemer et bien d’autres personnalités marquantes. Une balade sonore riche en anecdotes, pour explorer l’Histoire locale à travers les yeux des jeunes passionnés. À ne pas manquer !

Château des Capponi 6 rue de l’hôtel de Ville 63460 Combronde Combronde 63460 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 97 10 25 https://www.combronde.fr/administration-communale https://www.facebook.com/combrondecom Le château des Capponi abrite la mairie de Combronde ainsi que certains services de la communauté de communes. Des parties du batiment sont classés aux monuments historiques.
Découvrez le circuit « Figures historiques » imaginé par les élèves de CE2-CM1-CM2 de Combronde !

©https://www.combronde.fr

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