Circuit « Figures historiques », Château des Capponi, Combronde

Informations pratiques

Circuit « Figures historiques » 19 et 20 septembre Château des Capponi Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez le circuit « Figures historiques » imaginé par les élèves de CE2-CM1-CM2 de Combronde !

Plongez dans les récits captivants du général Taillardat, de Georges Guynemer et bien d’autres personnalités marquantes. Une balade sonore riche en anecdotes, pour explorer l’Histoire locale à travers les yeux des jeunes passionnés. À ne pas manquer !

Château des Capponi 6 rue de l’hôtel de Ville 63460 Combronde Combronde 63460 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 97 10 25 https://www.combronde.fr/administration-communale https://www.facebook.com/combrondecom Le château des Capponi abrite la mairie de Combronde ainsi que certains services de la communauté de communes. Des parties du batiment sont classés aux monuments historiques.

Découvrez le circuit « Figures historiques » imaginé par les élèves de CE2-CM1-CM2 de Combronde !

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