Visite libre « Eglise Saint-Genès-le-Comte, Église Saint-Genès-le-Comte, Combronde

Informations pratiques

Visite libre « Eglise Saint-Genès-le-Comte 19 et 20 septembre Église Saint-Genès-le-Comte Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez l’église Saint-Genès-le-Comte, joyau roman et néo-gothique !

Admirez ses voûtes en berceau, son clocher en pierre de Volvic, et ses chapiteaux sculptés dont le célèbre chapiteau de la Luxure, unique en Auvergne. Ne manquez pas la châsse de saint Genès (XIXe s.) et la Vierge à l’Enfant en bois polychrome. Restaurée et agrandie au XIXe siècle, cette église allie histoire, art et architecture. Une visite incontournable lors des Journées du Patrimoine !

Église Saint-Genès-le-Comte Rue d’Auvergne, 63460 Combronde, France Combronde 63460 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes Église d’origine romane (choeur, piles de la nef) modifiée au XIXe siècle par des travaux d’agrandissement et la création d’un décor intérieur utilisant les motifs peints de l’époque (ciel étoilé, motifs géométriques). Ensemble peint plus original sur les murs sud et ouest avec un Christ bénissant entouré de figures d’angelots et de deux anges agenouillés.

Découvrez l’église Saint-Genès-le-Comte, joyau roman et néo-gothique !

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