Visite commentée du Château des Capponi, Château des Capponi, Combronde

Informations pratiques

Visite commentée du Château des Capponi 19 et 20 septembre Château des Capponi Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez le Château des Capponi

Le château des Capponi, situé sur la commune de Combronde, est un élément de l’architecture civile de la fin du XVIIIème siècle, classé pour partie aux Monuments Historiques en 1984. C’est au moment de la Révolution Française que la famille Capponi fuit, abandonnant leur demeure. Le château devient alors un bien national puis communal et la mairie s’y installe dès 1800.

La réhabilitation complète du château a permis d’offrir un cadre d’accueil hors du commun aux habitants du territoire, puisqu’il héberge la Mairie de Combronde, ainsi qu’une partie des bureaux de la Communauté de communes.

Château des Capponi 6 rue de l’hôtel de Ville 63460 Combronde Combronde 63460 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 97 10 25 https://www.combronde.fr/administration-communale https://www.facebook.com/combrondecom Le château des Capponi abrite la mairie de Combronde ainsi que certains services de la communauté de communes. Des parties du batiment sont classés aux monuments historiques.

Découvrez le Château des Capponi

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