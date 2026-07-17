Découvrez « la balade des caves », Château des Capponi, Combronde

Informations pratiques

Découvrez « la balade des caves » 19 et 20 septembre Château des Capponi Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À Combronde, « ni bon vin ni bon monde » ? Venez vérifier par vous-même !

Explorez les caves historiques du village lors d’une balade gourmande et conviviale. Découvrez pourquoi Combronde allie tradition viticole et art de vivre. Une expérience authentique à ne pas manquer lors des Journées du Patrimoine !

Château des Capponi 6 rue de l’hôtel de Ville 63460 Combronde Combronde 63460 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 97 10 25 https://www.combronde.fr/administration-communale https://www.facebook.com/combrondecom Le château des Capponi abrite la mairie de Combronde ainsi que certains services de la communauté de communes. Des parties du batiment sont classés aux monuments historiques.

À Combronde, « ni bon vin ni bon monde » ? Venez vérifier par vous-même !

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