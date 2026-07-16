Circuit sonore « Le patrimoine local ou la vie d’autrefois à Combronde », Château des Capponi, Combronde

Informations pratiques

Circuit sonore « Le patrimoine local ou la vie d’autrefois à Combronde » 19 et 20 septembre Château des Capponi Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Plongez dans l’histoire avec le circuit sonore « Le patrimoine local ou la vie d’autrefois à Combronde » !

Réalisé par les élèves de CP-CE1 et CE2 de l’école élémentaire, ce parcours ludique vous invite à découvrir les lavoirs, le tonneau, le Fromentalé, la grotte Capponi, la fontaine Capponi et bien d’autres trésors du village. Une balade immersive, guidée par leurs voix, pour explorer Combronde autrement !

Château des Capponi 6 rue de l’hôtel de Ville 63460 Combronde Combronde 63460 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 97 10 25 https://www.combronde.fr/administration-communale https://www.facebook.com/combrondecom Le château des Capponi abrite la mairie de Combronde ainsi que certains services de la communauté de communes. Des parties du batiment sont classés aux monuments historiques.

Plongez dans l’histoire avec le circuit sonore « Le patrimoine local ou la vie d’autrefois à Combronde » !

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