Informations pratiques

Circuit : footing culturel « Boujou, à tantôt ! » Rouen à voix hautes : le grand voyage des langues normandes Samedi 19 septembre, 09h15 Planète Bien-Etre Seine-Maritime

Durée 1h30, RDV planètes Bien-Etre, 6km env, bonne condition physique requise.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:15:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:15:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00

Saviez-vous que les mots que nous employons voyagent à travers le temps et les générations ? Qu’ils portent en eux l’histoire de nos paysages, de nos ancêtres et de notre identité ?

Loin d’être figée dans les livres d’histoire, la Normandie est une terre de diversité linguistique où les mots vibrent, se transmettent et se réinventent chaque jour. Nous vous invitons à une déambulation inédite dans les rues de Rouen pour explorer la richesse de la langue régionale normande, la saveur unique du Cauchois, et l’importance cruciale des langues régionales et minoritaires.

D’où viennent ces expressions comme « boujou », « à tantôt » ou « y’r pleut » ? Comment le vieux norrois des Vikings s’est mélangé pour façonner notre accent et nos mots de tous les jours ?

Cette visite s’adresse à toutes les générations. Que vous soyez un Normand pur jus curieux de redécouvrir les expressions de vos grands-parents, un passionné de linguistique, ou un visiteur de passage désireux de comprendre l’âme de notre région.

« Les mots d’hier sont les ponts de demain. » Ne restez pas planté là comme un picot ! Rejoignez-nous pour une parenthèse conviviale, enrichissante et profondément humaine.

Arrivée au HYATT Hôtel pour un rafraichissement proposé dans les locaux de l’ancienne École Normale d’Institutrices.

Renseignements 02 35 88 09 98 ou sms/Whatsapp 07 88 92 42 54

Planète Bien-Etre 13 rue Racine, 76000 Rouen Rouen 76834 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/boujou-a-tantot-jep-2026 »}]

Une visite guidée sportive unique au cœur du patrimoine vivant, du Cauchois aux expressions d’hier et d’aujourd’hui.

(c) Planète Bien Être