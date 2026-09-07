Circuit guidée sur les traces du patrimoine en pierre sèche d’Uzès, Maison du patrimoine, Uzès

Informations pratiques

Circuit guidée sur les traces du patrimoine en pierre sèche d’Uzès 19 et 20 septembre Maison du patrimoine Gard

Gratuit. Boucle de 6.5 km sur sentier, prévoir une tenue de randonnée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 à 10h

Circuit histoire et patrimoine en pierre sèche du quartier de la Montagne à Uzès.De la table d’orientation jusqu’au sentier des capitelles

Découverte de l’histoire du quartier de « La Montagne » d’Uzès et du patrimoine en pierre sèche en péril, notamment les capitelles trop souvent oubliées.

Rendez-vous sur le parking de la table d’orientation d’Uzès.

Boucle de 6.5 km sur sentier, prévoir une tenue de randonnée. Environ 2h

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 de 14h à 18h

Présentation du guide FocusLe patrimoine en pierre sèche à Uzès

Premier guide de la série « Focus » destiné à mettre en lumière ce patrimoine discret et fragile qui façonne pourtant nos paysages depuis des siècles et participe aujourd’hui au charme indéniable de l’Uzège.

À la Maison du Patrimoine,16, place Albert 1er

Guide distribué gratuitement

Maison du patrimoine 14, Place Albert 1er, 30700 Uzès Uzès 30700 Gard Occitanie 06 47 61 83 06 https://www.uzes.fr/ La Maison du Patrimoine accueille le service d’animation de l’architecture et du patrimoine de la Ville d’art et d’histoire. Avec le concours de guides-conférencières agréées, elle propose de nombreuses actions pour faire découvrir les richesses architecturales et patrimoniales du territoire.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 à 10h

©ville d’uzès