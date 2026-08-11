Journées européennes du Patrimoine 2026 Visites guidées de l’exposition Uzès la métamorphose, mémoires d’une ville Salle exposition Ancien Evêché Uzès

Informations pratiques

Uzès

Journées européennes du Patrimoine 2026 Visites guidées de l’exposition Uzès la métamorphose, mémoires d’une ville

Salle exposition Ancien Evêché Place de l’Evêché Uzès Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Cette cinquième édition d’Uzès Exposition retrace l’évolution architecturale de la ville, en mettant notamment en lumière la création du secteur sauvegardé en 1965, grâce à la loi Malraux, point de départ de sa transformation moderne.

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Salle exposition Ancien Evêché Place de l’Evêché Uzès 30700 Gard Occitanie +33 4 11 71 94 15 exposition@uzes.fr

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English : European Heritage Days 2026 Guided tours of the exhibition Uzès: Metamorphosis, Memories of a City

This fifth edition of Uzès Exposition traces the city’s architectural evolution, highlighting in particular the creation of the historic preservation district in 1965 under the Malraux Act, which marked the beginning of its modern transformation.

L’événement Journées européennes du Patrimoine 2026 Visites guidées de l’exposition Uzès la métamorphose, mémoires d’une ville Uzès a été mis à jour le 2026-08-11 par Destination Pays d’Uzès Pont du Gard