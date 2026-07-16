Uzès Insolite, Mairie d’Uzès, 30700, Uzès

Informations pratiques

Uzès Insolite 19 et 20 septembre Mairie d’Uzès, 30700 Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Concours photographique :

Uzès Insolite

En écho au regard tourné vers le passé de l’exposition patrimoniale concurrente « Autrefois, Uzès », l’association Les Azimutés d’Uzès invite habitants et visiteurs à poser un regard contemporain, créatif et original sur la ville par le biais d’unu concours photographique intitulé «Uzès Insolite».

Grâce à ces deux volets complémentaires: l’exposition patrimoniale participative et le concours photographique contemporain, nous feronsdialoguer les époques, les regards et les expériences de vie à Uzès.

L’objectif : révéler des aspects inattendus, décalés ou méconnus d’Uzès. Détails insolites, jeux de lumière, perspectives surprenantes ou instants singuliers, toutes les interprétations sont les bienvenues, à condition de proposer une vision personnelle et inventive.

Trois prix seront décernés : Prix du jury, Prix du public, et Prix jeunes.

Le concours est ouvert aux photographes amateurs et professionnels, et aux jeunes âgés de 16 à 20 ans. Le dépôt des candidatures est ouvert du 4 mai au 19 juin minuit.

Les photos sélectionnées seront exposées dans la cour de la Mairie d’Uzès les 19 et 20 septembre 2026, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026.

Pour des informations supplémentaires, voir: https://lesazimutesduzes.fr

Mairie d’Uzès, 30700 1 Pl. du Duché, 30700 Uzès Uzès 30700 Gard Occitanie +33 (0)4 66 03 48 48 https://www.uzes.fr [{« link »: « https://lesazimutesduzes.fr »}]

Concours photographique :

©SylvieBeaumont