Exposition : Immergence, Jardin médiéval et ses Tours, Uzès

Informations pratiques

Exposition : Immergence 19 et 20 septembre Jardin médiéval et ses Tours Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’accès au jardin est gratuit tout au long du week-end, le samedi et le dimanche.

Montée à la tour pour profiter de la vue panoramique : 2 €.

Jardin médiéval et ses Tours Impasse Port Royal, 30700 Uzès Uzès 30700 Gard Occitanie 0466223821 http://jardinmedievaluzes.com Au cœur de la ville d’Uzès, le Jardin Médiéval et ses tours forment un lieu unique où se rencontrent nature, histoire et culture. À travers plusieurs espaces thématiques, le jardin présente plus de 450 espèces de plantes autrefois utilisées pour leurs vertus médicinales, alimentaires, tinctoriales ou magiques, cultivées aujourd’hui selon des pratiques biologiques respectueuses de l’environnement.

La visite se prolonge par la découverte de deux tours médiévales classées, témoins du passé épiscopal du site. Depuis la tour du Roi, une vue panoramique exceptionnelle s’ouvre sur Uzès et la campagne environnante, tandis que la tour de l’Évêque abrite d’émouvants graffitis gravés dans la pierre, dont certains remontent au XIVᵉ siècle.

Tout au long de la saison, le lieu s’anime d’expositions artistiques, de concerts et de présentations sur la botanique et l’histoire des lieux. À l’issue de la visite, une tisane rafraîchissante est offerte aux visiteurs pour prolonger ce moment de découverte et de détente. En centre ville, parking à proximité

L’accès au jardin est gratuit durant le week-end (samedi et dimanche). Montée à la tour pour la vue panoramique : 2€

©jardinmédiéval