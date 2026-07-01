Exposition de véhicules hippomobiles et savoir-faire des Haras nationaux, Ancien évêché d’Uzès, Uzès

Informations pratiques

Exposition de véhicules hippomobiles et savoir-faire des Haras nationaux 19 et 20 septembre Ancien évêché d’Uzès Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Patrimoine hippomobile et savoir-faire des Haras nationaux

Partez à la découverte du patrimoine hippomobile des Haras nationaux à travers une sélection de véhicules d’époque, d’objets de sellerie et de charronnerie, de tenues anciennes et de supports photographiques. Cette proposition invite à mieux comprendre les usages, les savoir-faire et les métiers liés au cheval utilitaire, ainsi que l’histoire des transports hippomobiles. En écho à la thématique « Patrimoine en danger », l’exposition met en lumière la nécessité de préserver, transmettre et faire connaître ce patrimoine matériel et immatériel.

Un prolongement de la découverte pourra également être proposé au sein de l’espace muséal du Haras national d’Uzès, à travers une visite privilégiée accompagnée par l’association Cheval Patrimoine Sud.

Ancien évêché d’Uzès Place de l’Évêché, 30700 Uzès Uzès 30700 Gard Occitanie 04 11 71 94 15 https://tinyurl.com/UzesExpositionIV https://www.facebook.com/uzesmaville Parking parvis cathédrale (payant)

Parking Q-Park Les Marronniers (payant)

Parking Q-Park Gide (payant)

Parking Pompidou (gratuit)

Parking du Refuge (gratuit)

Patrimoine hippomobile et savoir-faire des Haras nationaux

©M Casiez / IFCE