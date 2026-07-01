Circuit immersif dans le centre-ville du Roubaix, La Piscine, musée d’art et d’industrie André Diligent, Roubaix
samedi 19 septembre 2026 · La Piscine, musée d'art et d'industrie André Diligent · Roubaix
Informations pratiques
Circuit immersif dans le centre-ville du Roubaix Samedi 19 septembre, 10h00, 12h00, 14h00, 16h00 La Piscine, musée d’art et d’industrie André Diligent Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00
L’association Human Space propose une redécouverte de la ville de Roubaix à travers une promenade de son centre-ville guidée par un casque audio.
Le parcours, d’environ 2,8 km, met en valeur des éléments emblématiques du patrimoine urbain : bâtiments remarquables (hôtel de ville, église Saint-Martin, hôtel des Postes, ancienne usine Motte-Bossut), lieux de mémoire et sculptures dans l’espace public ainsi que d’autres sites emblématiques.
Départ et arrivée à proximité du musée La Piscine
La Piscine, musée d’art et d’industrie André Diligent 23 rue de l’Espérance, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.lilletourism.com/journees-europeennes-patrimoine.html »}]
L’association Human Space propose une redécouverte de la ville de Roubaix à travers une promenade de son centre-ville guidée par un casque audio.
©Human Space
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