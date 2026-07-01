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Circuit immersif dans le centre-ville du Roubaix, La Piscine, musée d’art et d’industrie André Diligent, Roubaix

samedi 19 septembre 2026 · La Piscine, musée d'art et d'industrie André Diligent · Roubaix

Circuit immersif dans le centre-ville du Roubaix, La Piscine, musée d’art et d’industrie André Diligent, Roubaix

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
La Piscine, musée d'art et d'industrie André Diligent
Adresse
23 rue de l'Espérance, Roubaix
Ville
59100 Roubaix
Département
Nord

Circuit immersif dans le centre-ville du Roubaix Samedi 19 septembre, 10h00, 12h00, 14h00, 16h00 La Piscine, musée d’art et d’industrie André Diligent Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00

L’association Human Space propose une redécouverte de la ville de Roubaix à travers une promenade de son centre-ville guidée par un casque audio.
Le parcours, d’environ 2,8 km, met en valeur des éléments emblématiques du patrimoine urbain : bâtiments remarquables (hôtel de ville, église Saint-Martin, hôtel des Postes, ancienne usine Motte-Bossut), lieux de mémoire et sculptures dans l’espace public ainsi que d’autres sites emblématiques.
Départ et arrivée à proximité du musée La Piscine

La Piscine, musée d’art et d’industrie André Diligent 23 rue de l’Espérance, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.lilletourism.com/journees-europeennes-patrimoine.html »}]
L’association Human Space propose une redécouverte de la ville de Roubaix à travers une promenade de son centre-ville guidée par un casque audio.

©Human Space

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