Circuit pédestre commenté de Sainte Barbe à Plouharnel 56, Chapelle Sainte-Barbe, Plouharnel

Informations pratiques

Circuit pédestre commenté de Sainte Barbe à Plouharnel 56 19 et 20 septembre Chapelle Sainte-Barbe Morbihan

Boucle de 2h environ, prévoir chaussures de marche dans le sable. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Lors d’une balade commentée de 6,2 kms venez parcourir le nouveau circuit créé par le Syndicat Mixte des Dunes Sauvages.

Aux portes de la presqu’île, découvrez à travers cette nouvelle boucle, le patrimoine architectural paysager, la mise en valeur et la préservation de nouveaux chemins, les paysages dunaires, et l’histoire de notre région.

La visite sera également l’occasion de découvrir le site du Mané Bego, son point de vue exceptionnel sur la baie de Plouharnel et le projet de Belvédère porté par l’Association pour la Sauvegarde des Chemins de Plouharnel.

Chapelle Sainte-Barbe 10 Rue du Ouahre, 56340 Plouharnel, France Plouharnel 56340 Morbihan Bretagne +33297523090 https://mairieplouharnel.fr/fr/rb/1058007/histoire-et-patrimoine-51 Chapelle rectangulaire. Banc de pierre en cascade suivant la pente de tout le pourtour. La chapelle a été intérieurement saccagée en 1876. Voûtes en bois avec peintures à compartiments. Quelques crochets et amortissements sculptés. Deux statues incomplètes surmontent les contreforts d’angle de la façade.

Venez parcourir le nouveau circuit créé par le Syndicat Mixte des Dunes Sauvages.

E.Pichon