Pardon de la Chapelle à la St Gilles du Cosquer Lieu-dit Cosquer Plouharnel

Informations pratiques

Plouharnel

Pardon de la Chapelle à la St Gilles du Cosquer

Lieu-dit Cosquer Chapelle St Gilles du Cosquer Plouharnel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 11:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Pardon de st Gilles, suivi d’un apéritif et d’une vente de far

Possibilité de réserver son repas

Entrée de crudités

Rost er Forn

Fromage

Far

Inscription et paiement par chèque libellé au nom de Association des Amis de la Chapelle St Gilles .

Lieu-dit Cosquer Chapelle St Gilles du Cosquer Plouharnel 56340 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Pardon de la Chapelle à la St Gilles du Cosquer Plouharnel a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon