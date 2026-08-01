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AGENDA · Plouharnel

Pardon de la Chapelle à la St Gilles du Cosquer Lieu-dit Cosquer Plouharnel

dimanche 30 août 2026 · Lieu-dit Cosquer · Plouharnel

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Lieu-dit Cosquer
Adresse
Chapelle St Gilles du Cosquer
Ville
56340 Plouharnel
Département
Morbihan
Tarif

Plouharnel

Pardon de la Chapelle à la St Gilles du Cosquer

Lieu-dit Cosquer Chapelle St Gilles du Cosquer Plouharnel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 11:00:00
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-30

Pardon de st Gilles, suivi d’un apéritif et d’une vente de far

Possibilité de réserver son repas
Entrée de crudités
Rost er Forn
Fromage
Far

Inscription et paiement par chèque libellé au nom de Association des Amis de la Chapelle St Gilles   .

Lieu-dit Cosquer Chapelle St Gilles du Cosquer Plouharnel 56340 Morbihan Bretagne  

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English :

L’événement Pardon de la Chapelle à la St Gilles du Cosquer Plouharnel a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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