Pardon de la Chapelle à la St Gilles du Cosquer Lieu-dit Cosquer Plouharnel
dimanche 30 août 2026 · Lieu-dit Cosquer · Plouharnel
Informations pratiques
Plouharnel
Pardon de la Chapelle à la St Gilles du Cosquer
Lieu-dit Cosquer Chapelle St Gilles du Cosquer Plouharnel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 11:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Pardon de st Gilles, suivi d’un apéritif et d’une vente de far
Possibilité de réserver son repas
Entrée de crudités
Rost er Forn
Fromage
Far
Inscription et paiement par chèque libellé au nom de Association des Amis de la Chapelle St Gilles .
Lieu-dit Cosquer Chapelle St Gilles du Cosquer Plouharnel 56340 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Pardon de la Chapelle à la St Gilles du Cosquer Plouharnel a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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