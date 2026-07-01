Circuit pédestre commenté des chapelles de Roubaix, Grand-Place de Roubaix, Roubaix

Informations pratiques

Circuit pédestre commenté des chapelles de Roubaix Samedi 19 septembre, 10h00 Grand-Place de Roubaix Nord

Rendez-vous sur la Grand-Place de Roubaix devant l’église Saint-Martin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

L’association CHAPELLES&CO valorise et entretient depuis plusieurs années les chapelles de la métropole lilloise. Ces petites architectures, autrefois patrimoine rural vivant, sont aujourd’hui souvent méconnues, délaissées et menacées en milieu urbain. L’association œuvre à les faire mieux connaître, à les préserver et à les faire découvrir comme un patrimoine remarquable et précieux.

Grand-Place de Roubaix Grand-Place, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « chapelles.and.co@gmail.com »}]

L’association CHAPELLES&CO valorise et entretient depuis plusieurs années les chapelles de la métropole lilloise. Ces petites architectures, autrefois patrimoine rural vivant, sont aujourd’hui et en…

© CHAPELLES&CO