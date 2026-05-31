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Circuit : quelques édifices rouennais sauvés de la destruction, 74 rue Saint-Romain, Rouen

Circuit : quelques édifices rouennais sauvés de la destruction, 74 rue Saint-Romain, Rouen samedi 19 septembre 2026.

Lieu : 74 rue Saint-Romain

Adresse : 74 rue Saint-Romain, 76000 Rouen

Ville : 76000 Rouen

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : samedi 19 septembre 2026

Tarif : Durée 1h, RDV 74 rue Saint-Romain.

Circuit : quelques édifices rouennais sauvés de la destruction Samedi 19 septembre, 11h00 74 rue Saint-Romain Seine-Maritime

Durée 1h, RDV 74 rue Saint-Romain.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Action des Amis des Monuments Rouennais pour la sauvegarde du patrimoine rouennais

74 rue Saint-Romain 74 rue Saint-Romain, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie
Action des Amis des Monuments Rouennais pour la sauvegarde du patrimoine rouennais

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