Circuit : quelques édifices rouennais sauvés de la destruction, 74 rue Saint-Romain, Rouen
Circuit : quelques édifices rouennais sauvés de la destruction, 74 rue Saint-Romain, Rouen samedi 19 septembre 2026.
Circuit : quelques édifices rouennais sauvés de la destruction Samedi 19 septembre, 11h00 74 rue Saint-Romain Seine-Maritime
Durée 1h, RDV 74 rue Saint-Romain.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Action des Amis des Monuments Rouennais pour la sauvegarde du patrimoine rouennais
74 rue Saint-Romain 74 rue Saint-Romain, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie
Action des Amis des Monuments Rouennais pour la sauvegarde du patrimoine rouennais
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