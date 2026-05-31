Circuit : quelques édifices rouennais sauvés de la destruction, 74 rue Saint-Romain, Rouen

Circuit : quelques édifices rouennais sauvés de la destruction Samedi 19 septembre, 11h00 74 rue Saint-Romain Seine-Maritime

Durée 1h, RDV 74 rue Saint-Romain.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Action des Amis des Monuments Rouennais pour la sauvegarde du patrimoine rouennais

74 rue Saint-Romain 74 rue Saint-Romain, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie

Action des Amis des Monuments Rouennais pour la sauvegarde du patrimoine rouennais