Circuit Saveurs d’Ardèche picodon, huile d’olive et vins RDV devant l’Office de Tourisme de Montélimar Montélimar
Circuit Saveurs d’Ardèche picodon, huile d’olive et vins RDV devant l’Office de Tourisme de Montélimar Montélimar jeudi 4 juin 2026.
Montélimar
Circuit Saveurs d’Ardèche picodon, huile d’olive et vins
RDV devant l’Office de Tourisme de Montélimar RDV aire de covoiturage Lablachère Joyeuse Montélimar Drôme
Tarif : 70 – 70 – 70 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 09:00:00
fin : 2026-08-13 18:30:00
Date(s) :
2026-06-04 2026-06-11 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13
Partez avec Émeline votre guide et chauffeur, à la découverte des saveurs authentiques de l’Ardèche, entre tradition paysanne, vins de caractère et alcools artisanaux.
Cette journée vous plonge au cœur d’un territoire ardéchois vivant et passionné.
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RDV devant l’Office de Tourisme de Montélimar RDV aire de covoiturage Lablachère Joyeuse Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 62 30 14 contact.madameterroir@gmail.com
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English :
Join Emeline, your guide and driver, on a journey to discover the authentic flavors of the Ardèche, with its rural traditions, distinctive wines and artisanal spirits.
This day plunges you into the heart of a lively and passionate Ardèche region.
L’événement Circuit Saveurs d’Ardèche picodon, huile d’olive et vins Montélimar a été mis à jour le 2026-05-14 par Montélimar Tourisme Agglomération
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