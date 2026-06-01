Circuit Seven Accession FFR tournoi national de rugby à 7 Stade des Closets Flers
Circuit Seven Accession FFR tournoi national de rugby à 7 Stade des Closets Flers samedi 13 juin 2026.
Flers
Circuit Seven Accession FFR tournoi national de rugby à 7
Stade des Closets Les Closets Flers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13
LE SEVEN DÉBARQUE À FLERS
Les 13 et 14 juin, le Stade des Closets accueillera une étape officielle du Circuit Sevens Accession FFR, en collaboration avec la Ligue de Normandie de Rugby
Le Circuit Sevens Accession est l’antichambre du plus haut niveau national du rugby à 7, avec à la clé une qualification pour le Circuit Elite Sevens
Pendant deux jours, 12 équipes viendront s’affronter dans une compétition spectaculaire de rugby à 7
Mais le Seven, c’est bien plus que du rugby…
C’est du spectacle, de la vitesse, de la musique, de l’ambiance et un vrai week-end festif
Alors ramenez vos amis, vos lunettes de soleil, vos déguisements les plus fous et venez vivre deux jours de rugby et de fête au cœur du Bocage flérien
Buvette et restauration sur place
Musique tout le week-end
Rugby à 7 de haut niveau
Ambiance garantie aux Closets .
Stade des Closets Les Closets Flers 61100 Orne Normandie +33 6 70 84 21 92 rugbyclubflerspaysdubocage@gmail.com
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English : Circuit Seven Accession FFR tournoi national de rugby à 7
L’événement Circuit Seven Accession FFR tournoi national de rugby à 7 Flers a été mis à jour le 2026-06-09 par Flers agglo
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