Circuit Seven Accession FFR tournoi national de rugby à 7 Stade des Closets Flers samedi 13 juin 2026.

Flers

Circuit Seven Accession FFR tournoi national de rugby à 7

Stade des Closets Les Closets Flers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

LE SEVEN DÉBARQUE À FLERS

Les 13 et 14 juin, le Stade des Closets accueillera une étape officielle du Circuit Sevens Accession FFR, en collaboration avec la Ligue de Normandie de Rugby

Le Circuit Sevens Accession est l’antichambre du plus haut niveau national du rugby à 7, avec à la clé une qualification pour le Circuit Elite Sevens

Pendant deux jours, 12 équipes viendront s’affronter dans une compétition spectaculaire de rugby à 7

Mais le Seven, c’est bien plus que du rugby…

C’est du spectacle, de la vitesse, de la musique, de l’ambiance et un vrai week-end festif

Alors ramenez vos amis, vos lunettes de soleil, vos déguisements les plus fous et venez vivre deux jours de rugby et de fête au cœur du Bocage flérien

Buvette et restauration sur place

Musique tout le week-end

Rugby à 7 de haut niveau

Ambiance garantie aux Closets .

Stade des Closets Les Closets Flers 61100 Orne Normandie +33 6 70 84 21 92 rugbyclubflerspaysdubocage@gmail.com

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English : Circuit Seven Accession FFR tournoi national de rugby à 7

L’événement Circuit Seven Accession FFR tournoi national de rugby à 7 Flers a été mis à jour le 2026-06-09 par Flers agglo