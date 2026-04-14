Circuit : Trois parcs en bus, Parc de la Patte d’Oie, Reims

Circuit : Trois parcs en bus Dimanche 7 juin, 10h00, 13h30 Parc de la Patte d’Oie Marne

Limité à 40 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T13:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Venez vous promener dans trois parcs de trois époques différentes de Reims, grâce à un bus urbain TUR, avec son fameux damier jaune et noir. Accompagné d’une guide-conférencière, explorez tout d’abord le parc historique de la Patte d’oie, avant d’aller vous rafraîchir au parc des anciens bains des Trois rivières, où de nombreuses générations de Rémois ont appris à nager. Puis, sur le chemin du retour, faites une halte au parc plus moderne de Léo Lagrange.

Parc de la Patte d’Oie Boulevard du général Leclerc 51100 Reims Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « http://www.infoculture-reims.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.reims-tourisme.com »}] Dans le prolongement des Promenades Jean-Louis Schneiter, cet espace fut remanié à plusieurs reprises depuis sa création en 1733. Du jardin « à l’Anglaise », réalisé en 1896 par le paysagiste Jean-Pierre Durand, subsistent des rocailles évoquant un ruisseau alpin. Le parc fut transformé en « jardin moderne » en 1994, sur une esquisse du paysagiste Alain Marguerit, à l’occasion de la construction du centre des congrès. L’eau y est présente sous toutes ses formes (plan d’eau, rivières, jets d’eau, cascades).

Le site offre, avec sa diversité d’arbres majestueux (séquoias, platanes, noyers noirs, gleditsia, hêtres…), un lieu de promenade et de repos en centre-ville, particulièrement apprécié des Rémois. À l’occasion du réaménagement des Promenades Jean-Louis Schneiter, les aires de jeux et le mobilier ont été renouvelés et le parvis du centre des congrès a été complétement repensé.

Venez vous promener dans trois parcs de trois époques différentes de Reims, grâce à un bus urbain TUR, avec son fameux damier jaune et noir. Accompagné d’une guide-conférencière, explorez tout le de…

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