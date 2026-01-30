Circuits Duo d’archives

Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Sur inscription durée 2h30

Les Archives intercommunales et les archives départementales 64 vous invitent à une expérience unique une visite en duo pour explorer deux sites implantés dans la même ville.

Quels sont leurs points communs, leurs différences ?

Venez le découvrir en parcourant ces deux lieux emblématiques grâce à un circuit avec navette.

Circuit 1 départ à 14h de l’Usine des Tramways (avenue Gaston Lacoste)

Visite des archives intercommunales, navette vers les archives départementales, visite, puis retour à l’Usine des tramways.

Circuit 2 départ à 14h des Archives Départementales (cité administrative, bd Tourasse)

Visite, navette vers l’Usine des Tramways, visite puis retour aux archives départementales. .

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr

