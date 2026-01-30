Circuits Duo d’archives Pau
Circuits Duo d’archives Pau samedi 13 juin 2026.
Circuits Duo d’archives
Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Sur inscription durée 2h30
Les Archives intercommunales et les archives départementales 64 vous invitent à une expérience unique une visite en duo pour explorer deux sites implantés dans la même ville.
Quels sont leurs points communs, leurs différences ?
Venez le découvrir en parcourant ces deux lieux emblématiques grâce à un circuit avec navette.
Circuit 1 départ à 14h de l’Usine des Tramways (avenue Gaston Lacoste)
Visite des archives intercommunales, navette vers les archives départementales, visite, puis retour à l’Usine des tramways.
Circuit 2 départ à 14h des Archives Départementales (cité administrative, bd Tourasse)
Visite, navette vers l’Usine des Tramways, visite puis retour aux archives départementales. .
Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr
English : Circuits Duo d’archives
