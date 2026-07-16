Cirqu’à Cyclette, Frac Centre-Val de Loire – Les Turbulences, Orléans

dimanche 20 septembre 2026 · Frac Centre-Val de Loire - Les Turbulences · Orléans

Informations pratiques

Cirqu’à Cyclette Dimanche 20 septembre, 14h30, 16h00, 17h30 Frac Centre-Val de Loire – Les Turbulences Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Partez à l’aventure avec Cyclette, cette Mme Loyale, loufoque, déambulant sur son triporteur, transportant avec elle son cirque ambulant à la recherche d’artistes en herbe.

Par Camille Roquencourt – Artiste de Cirque Polyvalente – Associée à la Compagnie Double Jeu

Frac Centre-Val de Loire – Les Turbulences 88 rue du Colombier, 45000 Orléans, France Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 0238625200 http://www.frac-centre.fr

Partez à l’aventure avec Cyclette, cette Mme Loyale, loufoque, déambulant sur son triporteur, transportant avec elle son cirque ambulant à la recherche d’artistes en herbe.

© Camille Roquencourt