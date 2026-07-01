Cirque Alfonse – La noce d’Alfonse, Le Pin Galant, Mérignac

Informations pratiques

Cirque Alfonse – La noce d’Alfonse 27 et 28 novembre Le Pin Galant Gironde

Privilège : 31€ ; Cat. 1 : 37€ / 34€ ; Cat. 2 : 34€ / 31€ ; Accès Culture : 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-27T20:30:00+01:00 – 2026-11-27T22:00:00+01:00

Fin : 2026-11-28T20:00:00+01:00 – 2026-11-28T21:30:00+01:00

« La Noce d’Alfonse » est une célébration aussi tendre que kitsch de l’amour sous toutes ses formes. Un freak-show du cœur où humour caustique, performance circassienne et musique live s’entrechoquent dans une poésie festive. Chaque soir, un cortège audacieux — parfois grivois — déploie une série de tableaux aussi acrobatiques qu’amoureux, mettant à l’honneur l’union d’un couple chanceux dans le public.

Ancré dans une esthétique des années 1970 et nourri d’interactions avec la foule, ce spectacle dégouline joyeusement de dérapages en tout genre. On y retrouve la signature du Cirque Alfonse : irrévérence, audace, poésie et musique en direct. L’univers musical, aux accents antillais et trad québécois bien assumé, donne le ton d’une noce vintage qui regarde vers l’avenir. Sortez vos plus beaux habits : on vous attend pour lancer le bouquet !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lepingalant.com/fr/product/136/le_pin_galant/cirque_alfonse »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lepingalant.com/fr/product/139/le_pin_galant/cirque_alfonse »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

« La Noce d’Alfonse » est un freak-show où humour caustique, performance circassienne et musique live s’entrechoquent dans une poésie festive. Cirque Spectacle